IFSP e Prefeitura de Itararé abrem vagas de estágio na região

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) abriu processo seletivo para 36 vagas de estágio distribuídas em 12 unidades. Na região de Itapetininga (SP) e Sorocaba (SP), há oportunidades para três campi.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 20 de julho, pela internet. As vagas disponíveis são para as unidades de Itapetininga (1 vaga PCD), Avaré (8 vagas) e Salto (6 vagas).

O candidato pode escolher as opções entre 20h ou 30h semanais, em regime presencial ou híbrido. Confira abaixo mais detalhes:

Pós-graduação: R$ 1.165,65 (20h) e R$ 1.665,22 (30h);

Nível superior: R$ 787,98 (20h) e R$ 1.125,69 (30h);

Nível médio/técnico: R$ 486,05 (20h) e R$ 694,36 (30h).

O processo seletivo terá duas etapas: prova objetiva online, no dia 23 de julho, conforme descrito no item 10 do edital, e análise documental para os aprovados na primeira fase.

Para ser aprovado na primeira fase, os candidatos devem atingir pontuação mínima de 40% na prova objetiva online, acertando, pelo menos, 12 questões. O gabarito da prova estará disponível a partir do dia 24 de julho, no site ou na página do IFSP.

A pontuação da prova será dividida em 10 questões de Língua Portuguesa; 10 questões sobre noções de informática básica e 10 questões de conhecimentos gerais e atualidades. Cada questão vale um ponto.

Além disso, o estagiário contratado terá auxílio transporte, no valor de R$ 10 por dia em atividade, além de seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado de 15 dias a cada período de seis meses estagiando.

Mais informações sobre as vagas disponíveis podem ser obtidas pelo site, enquanto as dúvidas podem ser tiradas pelos canais oficiais: 0800 591 8710 ou (88) 99348-0756 (WhatsApp), ou por meio do e-mail: [email protected]

(Via portal g1/ Foto: Fecomércio-AP/Divulgação)

Vaga de estágio em Itararé

Já em Itararé (SP), a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou o processo seletivo para contratação de estagiários, conforme o Edital 01/2025. Candidatos interessados podem se inscrever até às 12h do dia 22 de julho, pelo site:

https://pp.ciee.org.br/vitrine/13379/detalhe

A seleção é voltada aos estudantes do Ensino Técnico e Superior, dentre os mais de 20 cursos listados, entretanto, a quantidade de vagas para cada curso não foi informada, até o momento.

Os estagiários selecionados receberão bolsa auxílio no valor de R$ 1.016,50 mensais para carga horária de 30 horas semanais, além de auxílio transporte de R$ 2 por dia estagiado.

Para participar, os candidatos devem residir nos municípios de Itararé, Itaberá, Itapeva, Sengés e Bom Sucesso de Itararé.