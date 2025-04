Comitê discute trabalho da Escuta Especializada do município na Casa dos Conselhos de Itapeva

No último dia 25, na Casa dos Conselhos Municipais, houve uma reunião com os membros do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência do Município de Itapeva.

O encontro contou com a participação de representantes de diversos órgãos da Administração Pública Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, CMDCA, Diretoria de Ensino e Conselho Tutelar, além do Promotor da Vara da Infância e Juventude de Itapeva, Dr. Bruno Henrique Sordera Ribeiro de Ávila.

Na ocasião, foram debatidos assuntos referentes ao funcionamento e aos trabalhos realizados por técnicos da Escuta Especializada do Município.

Lembrando que a Escuta Especializada é um procedimento de entrevista sobre uma possível situação de violência contra criança ou adolescente, no intuito de garantir a proteção e o cuidado da vítima. Pode ser realizada pelas instituições da rede de promoção e proteção, formada por profissionais da educação, saúde e assistência social.