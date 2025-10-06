Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva (PEI) participa do Curso “Escola de Gestão”

Gestores e professores da Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva, situada no distrito de Itaboa, Ribeirão Branco, encontram se na reta final de formação profissional no curso Escola de Gestão, promovido pela EFAPE (Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), por meio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC‑SP).

O Programa Escola de Gestão tem como finalidade preparar e aprimorar integrantes do quadro do magistério que atuam em unidades escolares da rede estadual, desenvolvendo competências de liderança e gestão escolar.

Alguns dos eixos centrais desse Curso de Formação são:

Gestão de pessoas e clima escolar;

Gestão do ensino e da aprendizagem;

Gestão organizacional;

Gestão estratégica.

O curso de formação Escola de Gestão é composta por uma carga horária de 120 horas distribuídas em 10 módulos.

Seu formato combina aulas síncronas (ao vivo) e assíncronas, realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA‑EFAPE).

A certificação é emitida pela FGV em conjunto com a EFAPE para quem cumprir os requisitos de frequência e aproveitamento.

Há um módulo adicional previsto para servidores efetivos, que consiste em uma imersão de uma semana na Espanha.

A participação no curso promete diversos mais benefícios para a escola, tais como, gestores mais preparados para organizar a equipe, resolver conflitos, motivar professores e demais funcionários, adoção de práticas mais eficazes, baseadas em teorias atualizadas e estudos de caso reais, que favoreçam o desempenho dos estudantes, controle melhorado dos recursos físicos, administrativos e pedagógicos, interação com outras escolas, com diretores multiplicadores e professores de diferentes realidades, promovendo ideias novas e adaptações de soluções que funcionam.

Os desafios na formação do curso Escola de Gestão são: garantir presença e participação ativa nas aulas síncronas, devido a outras demandas de gestão da rotina escolar. Acompanhar os prazos, avaliações e exigências do curso para conseguir a certificação.

“Este curso veio no momento certo, pois precisamos reinventar nossa gestão diante dos desafios pós‑pandemia, tecnologia e altas demandas dos estudantes.” afirmou o diretor da escola Rogério de Moura Jorge.

“A oportunidade do módulo internacional nos permite ver outras práticas e trazer isso para cá, adaptando ao nosso contexto”, disse Professor Articulador de Sala de Leitura Claudinei Ribeiro de Almeida, participante do curso.