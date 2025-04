Itapeva terá Escola Cívico-Militar

A prefeita de Itapeva, Coronel Adriana Duch confirmou por meio de suas redes sociais que a cidade terá uma escola cívico-militar, entre as 100 escolhidas em todo o Estado de SP.

“A Escola Estadual Jeminiano David Muzel será a primeira na cidade a receber esse modelo inovador. Gratidão ao Governo do Estado de São Paulo e parabéns aos pais, alunos e à comunidade escolar que buscaram a realização deste sonho. Este é o início de um futuro promissor, onde os jovens se tornarão protagonistas de suas histórias”, escreveu a prefeita em sua página.

O anúncio foi feito ao lado do Procurador Geral do município, Dr. Victor Roncon e do Deputado Estadual Tenente Coimbra. Segundo a prefeita, o deputado é um dos ‘padrinhos’ da ideia de implantação das escolas neste modelo. “Dou minha palavra que em agosto deste ano vamos iniciar e quem sabe no ano que vem possamos ter outra escola na cidade”, disse Coimbra. O deputado ainda se dispôs a contribuir com recursos e emendas parlamentares.