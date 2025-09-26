“Era Você”: ouça agora o novo single da banda Franciscos

Música conta com a produção musical de Teago Oliveira

Após o primeiro single lançado em 2019 que alcançou a expressiva marca de 10 mil ouvintes mensais no Spotify, diversos outros singles e um EP no currículo, a banda Franciscos dá o primeiro passo rumo ao seu álbum de estreia com o single “Era Você”, faixa essa que dá o tom do trabalho que a banda pretende mostrar em seu disco, recheado de refrões chicletes e um rock pop indie alternativo, que é mais indie e alternativo do que pop.

A música explora um tema universal sob a perspectiva dos relacionamentos atuais: encontrar a pessoa certa na hora errada é uma situação nem sempre triste, mas por vezes muito desafiadora. Todos os ingredientes para um relacionamento, seja ele amoroso ou não, estão ali, porém, alguma força maior parece impedir essa relação de florescer, e é justamente sobre isso do qual o primeiro single do novo álbum da Franciscos trata.

“Acredito se tratar de um tema cada vez mais presente e que às vezes acaba sendo usado até como desculpa por algumas pessoas. Talvez tudo o que você precisasse estivesse ali, naquela pessoa e ao seu alcance, mas por qualquer motivo não tão sério ou até mesmo relevante, você decide que não quer nem tentar e desiste logo de cara”, diz Rodolfo Braga, guitarrista e autor da música.

Produzido e gravado por Teago Oliveira em seu estúdio, a canção ainda conta com a participação do próprio cantor e guitarrista da já consagrada banda Maglore nas guitarras e no teclado. A mixagem e masterização ficaram a cargo de Otávio Bonazzi, enquanto a capa é assinada pelo artista Thiago Barletta.

Formada por Vinicius Oliveira, Rodolfo Braga, Thalles Macedo e Guilherme Gonçalves, a banda Franciscos aposta em letras e melodias simples mas que não são simplistas. Com “Era Você”, que já está disponível em todas as plataformas, ela inaugura uma nova fase que precede o lançamento do primeiro álbum.

Ouça agora no seu tocador favorito: https://ditto.fm/era-voce

Assista ao visualizer no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-46JXHopjtw