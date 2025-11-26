Estado entrega veículos a municípios da região de Itapeva, mas cidade-sede fica fora da lista

O Governo de São Paulo realizou, nesta terça-feira (25), a entrega de veículos aos Fundos Sociais de 11 municípios da região de Itapeva. A ação faz parte do Programa de Equipagem dos Fundos Sociais Municipais, criado para reforçar iniciativas de assistência social em todo o Estado. Cada cidade contemplada recebeu um veículo utilitário. Ao todo, foram distribuídos 200 veículos, com investimento total de R$ 20,6 milhões.

Apesar de a região ter sido incluída na ação, o município de Itapeva não foi contemplado nesta etapa.

Municípios da região que receberam os veículos

Barão de AntoninaBarra do Chapéu

Bom Sucesso de Itararé

Campina do Monte Alegre

Coronel Macedo

Iporanga

Itaoca

Itapirapuã Paulista

Ribeira

Riversul

Sarutaiá

A cerimônia de entrega reuniu autoridades de várias regiões do Estado e foi conduzida pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, que oficializou a entrega das chaves aos representantes municipais.

Veículos destinados ao reforço das ações sociais

Os utilitários entregues são picapes 0 km, equipadas com caçamba de capacidade mínima de 810 kg, adesivação padrão do Fundo Social e placas especiais (FSP). Os veículos foram entregues com tanque cheio e garantia das três primeiras revisões.

Com perfil operacional, os modelos serão utilizados no transporte de cestas básicas, roupas, cobertores e materiais de campanhas sociais, ampliando o atendimento em áreas rurais e localidades de difícil acesso.

Distribuição priorizou cidades menores

Segundo o governo estadual, a definição dos municípios seguiu critérios técnicos, priorizando localidades com menor população e menor capacidade operacional. A entrega começou pelo município de Borá, o menor do Estado.

O governo informou que cidades não contempladas neste ciclo — entre elas Itapeva — poderão ser atendidas em etapas futuras, conforme disponibilidade do programa.

Durante o evento, a primeira-dama destacou a importância dos veículos para ampliar o alcance das ações sociais. “A maior parte das pessoas que precisam do Fundo Social não está nos grandes centros. Esses veículos representam muito mais que mobilidade: eles garantem que nenhuma doação deixe de chegar por falta de transporte”, afirmou.

(Com informações da Agência SP)