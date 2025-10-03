Prefeitura de Itapeva anuncia cronograma de entrega de medicamentos de alto custo

Após o atraso por parte do Governo do Estado, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou em suas páginas oficiais que o município recebeu do Estado a liberação para a distribuição dos medicamentos de alto custo aos pacientes cadastrados.

A entrega acontecerá em dias específicos, entre 7 e 15 de outubro, com horários definidos para garantir melhor organização no atendimento.

De acordo com a Secretaria, de segunda a sexta-feira as senhas serão entregues das 7h às 15h30. Já no dia 11 de outubro, sábado, o horário de atendimento será das 8h às 13h.

A Prefeitura reforça a importância de os usuários comparecerem dentro do horário estipulado, a fim de evitar transtornos e garantir o recebimento do medicamento.

Anote na agenda!

DIAS DE ENTREGA:

7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 de outubro.

Dia 11 de outubro (sábado):

– Atendimento será das 08h da manhã até 13h da tarde.

Dias de semana (segunda a sexta):

– As senhas serão entregues das 07h da manhã até 15h30 da tarde.

– Chegue dentro desse horário para garantir seu atendimento.