O Fundo Social de Solidariedade de Itapeva realizou, na última sexta-feira (26), na sede da Secretaria de Agricultura, a entrega de 750 cestas básicas para diversas entidades assistenciais. As cestas foram cedidas pelo Fundo Social do Estado de São Paulo.

Confira as entidades que obtiveram as cestas básicas e quantidade que cada uma recebeu: Avacci 60, APAE 60, Núcleo Amparo a Fome 50, Mãe da Vida 50, Maranata 55, Luz da Visão 50, Renais Crônicos 50, Atenção Básica Saúde 50, Recria 50, Lar do Amor 50, Lar Vicentino 50, Associação Jaó 100, Salva Vidas 50, Batuíra 25.