Dirigente de Ensino visita escola em Ribeirão Branco e reforça compromisso com a qualidade da educação

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Apiaí, Giovana Aparecida Santini Casagrande realizou na quarta-feira (20) uma visita à Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva, localizada no Distrito de Itaboa, em Ribeirão Branco. A iniciativa faz parte de um cronograma de visitas técnicas e pedagógicas às unidades escolares da região.

Durante a visita, a dirigente foi recebida pela equipe gestora, professores, funcionários e estudantes, com quem teve a oportunidade de dialogar sobre os avanços e desafios enfrentados pela comunidade escolar.

A pauta do encontro incluiu temas como infraestrutura, índices de aprendizagem, estratégias de recuperação e reforço escolar, além da valorização do trabalho docente.

“Nosso objetivo é estar mais próximos das escolas, ouvindo as necessidades de cada unidade e apoiando os gestores e professores na construção de uma educação pública de qualidade”, afirmou a dirigente.

A visita também contou com a presença de representantes da Diretoria de Ensino Supervisor Otávio Augusto de Macedo Ruivo (CONVIVA) e Keli Camila Manca Silva (Supervisora responsável pela UE).

Juntos, eles percorreram os espaços administrativos e ambientes de convivência dos alunos, como o pátio e a Sala de Leitura.

A equipe gestora destacou as ações realizadas na escola nos últimos meses, como projetos pedagógicos interdisciplinares, participação em feiras de ciências e investimentos em formação continuada dos professores. “É uma honra receber a visita da dirigente. Isso mostra que nosso trabalho está sendo reconhecido e valorizado”, disse o Diretor da escola, professor Rogério de Moura Jorge.

Ao final da visita, a dirigente reforçou o compromisso da Diretoria de Ensino em apoiar as escolas na implementação do Currículo Paulista e em garantir uma educação equitativa e de excelência para todos os estudantes da rede estadual.