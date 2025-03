Encontro oferece técnicas de vendas para empreendedores de Capão Bonito aumentarem o faturamento

Na terça-feira (18), o Sebrae-SP, juntamente com a Prefeitura Municipal, Casa do Empreendedor, Associação Comercial e Sebrae Aqui, realizou no Centro de Convenções de Capão Bonito, a oficina ‘Conecta Vendas’, cuja ação faz parte do Cidade Empreendedora e foi ministrada pelo analista de negócios do Sebrae-SP, Fernando Morais.

Voltada para Microempreendedores (ME) e Empreendedores de Pequeno Porte (EPP), o encontro reuniu 28 pessoas, as quais puderam adquirir conhecimentos sobre estratégias de vendas, atendimento e fidelização ao cliente, apresentação de produtos, organização e descentralização de funções, ideias criativas para o seu negócio e como conquistar clientes.

Além disso, os participantes puderam ouvir histórias de sucesso com empresários que modificaram a sua forma de empreender, depois que absorveram dicas e conhecimentos adquiridos por meio de produtos do Sebrae-SP. Anderson Moya, empresário no setor de confecção de uniformes, explanou sobre o início do seu negócio, quais medidas adotou para melhorá-lo e como o Sebrae-SP foi imprescindível para que pudesse triplicar a fabricação e as vendas em sua fábrica. Ele também comentou sobre a importância do evento e como pôde aproveitar cada instante da palestra.

“Estou na área de confecção de uniforme desde o ano de 1994 e recebi com muito carinho este convite para falar um pouco sobre meu caminho como empreendedor. Além disso, pude aproveitar bastante este treinamento de vendas do Sebrae-SP. A minha percepção é que sempre estamos aprendendo, peguei vários insights durante o evento e creio que já vou aplicar no dia seguinte em minha empresa. Embora eu tenha um conhecimento muito grande na área, adquirido em outras oportunidades, esta oficina foi muito produtiva, principalmente o fechamento com chave de ouro: networking ao final do evento”, pondera.

Para o empresário Esdras Baltazar, que possui uma indústria de massas como pizzas e salgados entre outros, o encontro atingiu todas as suas expectativas. “Participei novamente de um evento do Sebrae-SP. A minha expectativa hoje era grande e felizmente foi atendida com a apresentação de ferramentas e técnicas de vendas. Com certeza o que aprendi, vai agregar muito em minha empresa”.

Já Ana Carolina Souza, que possui uma clínica multiprofissional, especializada em palestras e treinamentos, acredita que participar de eventos como este, sempre agrega ao seu portfólio. “O Sebrae-SP é sempre muito parceiro. Acho que todos os treinamentos são muito importantes, porque eles ampliam o nosso horizonte, trazem novas perspectivas e novos caminhos para seguirmos e elevarmos a nossa empresa para outro nível”, enfatiza.

Outro empreendedor que não perde uma oportunidade de aprender e se atualizar é Leandro Barnabé, o qual possui uma empresa de tapeçaria. “Esta não é a primeira vez que participo das ações do Sebrae-SP. Sempre quando tem um evento eu estou presente e cada vez tenho uma impressão diferente, um conhecimento a mais, ganhando mais experiência. Recomendo para quem não participou ainda de algum dos eventos do Sebrae-SP, que não perca a oportunidade, porque é conhecimento de extremo valor e só agregamos ao nosso negócio”, destaca.

O analista de negócios do Sebrae-SP comemorou o sucesso do evento e a participação de empreendedores com sede de aprender. “Foi muito gratificante compartilhar mais uma vez conhecimentos com os empresários empreendedores de Capão Bonito, alguns já participantes de longa data das ações do Sebrae-SP. Mais uma ação realizada com sucesso, graças à parceria da Prefeitura Municipal, Casa do Empreendedor e Associação Comercial”, finaliza Fernando Morais.

(Via Sebrae SP)