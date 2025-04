Secretário de Estado participa de encontro com empresários e Poder Público de Itapeva

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretarias de Cultura e Desenvolvimento Econômico participa, nesta quarta-feira (23), às 10h30, no Teatro de Bolso Terezinha Silva, do Encontro com Empresários e o Poder Público Municipal da Região Administrativa de Itapeva. O evento conta com a presença especial do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Jorge de Lima.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é um órgão público responsável por formular e executar políticas e projetos que visam o crescimento e desenvolvimento da economia local, incentivando a geração de emprego e renda, a atração de investimentos e o fortalecimento do setor empresarial. O Encontro com Empresários e o Poder Público Municipal da Região Administrativa de Itapeva possibilita que as necessidades econômicas regionais sejam contemplatas pelo Poder Público Estadual.