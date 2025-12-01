Encontrão Diocesano da Pastoral da Criança aconteceu em Itapeva

O Encontrão Diocesano da Pastoral da Criança movimentou a comunidade de Nossa Senhora de Fátima, da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Itapeva, no dia 30 de novembro.

Representantes de diversas paróquias participaram do encontro e realizaram apresentações com temas livres, compartilhando experiências, espiritualidade e vivências da missão pastoral.

O momento também contou com a participação do Diácono Lucas Lopes de Almeida, Assessor Diocesano das Pastorais Sociais, que encerrou as apresentações, trazendo uma reflexão de encorajamento aos líderes. Em seguida, o Padre Luciano Hideyuki Osawa, assessor Diocesano da Pastoral da Criança destacou a importância da atuação dos líderes da Pastoral da Criança dentro das Pastorais Sociais, reforçando o compromisso com as famílias acompanhadas e com a missão evangelizadora da Igreja.

Ao final do encontro, foi anunciada a próxima edição: em 2026, o Encontrão da Pastoral da Criança será sediado na Paróquia São João Paulo II de Itaboa, no município de Ribeirão Branco, anunciado pelo Coordenador Diocesano, Sr Mário Leandro da Silva.