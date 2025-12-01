Cidade

Encontrão Diocesano da Pastoral da Criança aconteceu em Itapeva

Jornal Ita News
Jornal Ita News
1 min Leitura

O Encontrão Diocesano da Pastoral da Criança movimentou a comunidade de Nossa Senhora de Fátima, da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Itapeva, no dia 30 de novembro.

Representantes de diversas paróquias participaram do encontro e realizaram apresentações com temas livres, compartilhando experiências, espiritualidade e vivências da missão pastoral.

O momento também contou com a participação do Diácono Lucas Lopes de Almeida, Assessor Diocesano das Pastorais Sociais, que encerrou as apresentações, trazendo uma reflexão de encorajamento aos líderes. Em seguida, o Padre Luciano Hideyuki Osawa, assessor Diocesano da Pastoral da Criança destacou a importância da atuação dos líderes da Pastoral da Criança dentro das Pastorais Sociais, reforçando o compromisso com as famílias acompanhadas e com a missão evangelizadora da Igreja.

Ao final do encontro, foi anunciada a próxima edição: em 2026, o Encontrão da Pastoral da Criança será sediado na Paróquia São João Paulo II de Itaboa, no município de Ribeirão Branco, anunciado pelo Coordenador Diocesano, Sr Mário Leandro da Silva.

Artigo Anterior Carreta da CDHU estará em Itapeva a partir desta terça
Próximo Artigo GCM de Itapeva localiza porções de drogas durante operação no Vila São Francisco
Deixe um comentário

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Fogaça Materiais de Construção