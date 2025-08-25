Sebrae-SP impulsiona empreendedorismo no campo com 1ª edição do Empretec Rural em Itararé

Itararé sediou, entre os dias 11 e 16 de agosto, a primeira edição do Empretec Rural, uma iniciativa inédita na região promovida pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Sindicato Rural e Rede Sociotécnica e a Associação Comercial de Itararé. A capacitação reuniu 29 produtores e empreendedores rurais, que buscaram aprimorar suas habilidades empreendedoras e fortalecer os seus negócios no campo.

Desenvolvido pela ONU e aplicado no Brasil exclusivamente pelo Sebrae, o Empretec é reconhecido mundialmente como um dos programas mais eficazes na formação de empreendedores. A versão rural é voltada especialmente para as necessidades do agronegócio, promovendo inovação, sustentabilidade e aumento de produtividade no campo.

O encerramento do programa contou com a presença de autoridades locais e parceiros. Para o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, a realização do Empretec Rural em Itararé marca um passo importante na transformação do setor agrícola regional.

“O Empretec não é apenas um curso, é uma imersão intensa no comportamento empreendedor. Ver a dedicação desses produtores ao longo da semana reforça que o campo tem muito potencial para inovar e crescer. O Sebrae-SP está aqui para apoiar esse movimento”, destaca.

Ele ainda ressalta a importância de levar capacitações desse porte ao meio rural. “Ao investir no conhecimento do produtor, estamos fortalecendo toda a cadeia do agronegócio. O Sebrae acredita que o desenvolvimento regional começa com pessoas preparadas e motivadas a transformar sua realidade”.

O prefeito de Itararé, João Fadel, também participou da solenidade de encerramento e parabenizou os participantes pela dedicação. “Tenho muito orgulho de dizer que Itararé foi a primeira cidade do Sudoeste Paulista a receber o Empretec Rural. Isso é histórico e mostra que estamos comprometidos com a valorização do nosso setor agro. Cada um de vocês deixou sua rotina para investir em conhecimento. Isso mostra o quanto o produtor rural de Itararé é forte e visionário. Os frutos desse curso certamente serão colhidos em breve”, finaliza.

Ao lado de outros produtores locais, Silvane Matias encarou uma semana intensa de capacitação, que marcou não apenas uma virada de chave na forma de pensar o próprio negócio, mas também um desafio pessoal de entrega, planejamento e transformação.

“Eu achei o Empretec um curso diferenciado de outros que eu já fiz. Gostei muito do conteúdo e da maneira que ele foi aplicado. Muita coisa irá mudar daqui para a frente, como parar e planejar antes de concluir qualquer coisa. Vou procurar aplicar da forma mais eficiente possível, usando tudo o que aprendi durante o seminário. Meu maior desafio foi me entregar ao seminário 100%, para que assim conseguisse conclui-lo. Foi uma semana tensa e de muita reflexão, mas que valeu a pena todo o esforço”, pondera.

(Via Sebrae SP)