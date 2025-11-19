Homem é detido pela GCM após dirigir embriagado e portar droga na zona rural de Itapeva

A Guarda Civil Municipal de Itapeva atendeu, na noite de 18 de novembro de 2025, uma ocorrência envolvendo um homem de 33 anos que apresentava comportamento desorientado na zona rural do município. A equipe foi acionada via Central de Atendimento e Despacho (CAD) após relatos de que o indivíduo circulava em via pública visivelmente alterado.

No local, os guardas encontraram o homem despido, agitado e sendo contido por populares. Segundo a GCM, ele havia conduzido uma motocicleta momentos antes, apresentando sinais aparentes de embriaguez, como odor etílico, fala desconexa e dificuldade de equilíbrio, além de indícios de uso de substâncias entorpecentes, incluindo pupilas dilatadas, inquietação e agressividade.

A motocicleta utilizada estava no local, mas com o número do chassi suprimido, o que impediu sua identificação. Durante busca pessoal, a equipe encontrou uma porção de substância branca em pó, semelhante à cocaína, que o homem afirmou ser para consumo próprio.

Diante da situação e para garantir a segurança dos envolvidos, o indivíduo foi contido e algemado conforme a Súmula Vinculante nº 11. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial deliberou pela autuação em flagrante pelos crimes de condução sob efeito de álcool ou droga (art. 306 do CTB), condução de veículo com chassi suprimido (art. 311, §2º, do CTB) e posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Após os procedimentos legais, o homem permaneceu à disposição da Justiça.