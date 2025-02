Eletricista morre em acidente de trabalho em Itaberá

Um homem de 46 anos morreu enquanto realizava uma instalação elétrica, na manhã desta quinta-feira (20), no Centro de Itaberá (SP). Segundo a Polícia Militar, o eletricista recebeu uma descarga elétrica e caiu em um telhado.

Conforme a PM, equipes de resgates foram acionadas e a vítima identificada como Afrânio Everson Jardim, foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Itaberá. O Ministério do Trabalho (MTE) irá até o local para investigar as causas do acidente.

Afrânio tinha uma loja de material hidráulico em Itaberá e era conhecido na cidade. Amigos e conhecidos lamentaram a morte dele em uma rede social. No comunicado, funcionários afirmam que: “Afrânio foi mais do que um patrão, foi um mentor, amigo e, em alguns momentos, até um pai”.

(Via portal G1)

Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos neste momento de profunda dor. Que ele descanse em paz.