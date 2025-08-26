Neoenergia Elektro é eleita a melhor empresa para trabalhar no interior de São Paulo pelo prêmio Great Place to Work 2025

Pelo segundo ano consecutivo, companhia conquista o topo do ranking GPTW reafirmando sua liderança em gestão de pessoas e cultura organizacional

A Neoenergia Elektro foi reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no interior de São Paulo, na edição 2025 do prêmio Great

Place to Work (GPTW), na categoria Grandes Empresas – de 1.000 a 9.999 colaboradores. A cerimônia foi realizada na noite da última segunda-feira (25), na capital paulista e reuniu líderes e colaboradores das principais organizações, celebrando práticas que promovem ambientes de trabalho saudáveis, inclusivos e centrados nas pessoas.

O Great Place to Work (GPTW) premiou as 100 melhores empresas para trabalhar no estado de São Paulo em 2025, divididas entre Região Metropolitana e Interior Paulista e subdivididas entre portes Pequeno, Médio e Grande. A premiação da 7ª edição do ranking regional paulista contou com a participação de 1.353 empresas. Para chegar à lista final, com 100 premiados, o GPTW considera um excelente lugar para trabalhar aquele em que o colaborador confia nas pessoas para quem trabalha, tem orgulho do que faz e gosta das pessoas com quem trabalha.

O reconhecimento reforça o compromisso da Neoenergia Elektro com a valorização de seus colaboradores, a promoção da diversidade e a construção de uma cultura organizacional baseada em respeito, inovação e desenvolvimento contínuo. A companhia mantém altos índices de satisfação interna e investe constantemente em ações de bem-estar, segurança, saúde e crescimento profissional.

“Esse reconhecimento é fruto de uma cultura construída com respeito, inovação e cuidado genuíno com as nossas pessoas. O compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento de todos que fazem a Neoenergia Elektro,” afirmou Antônio Casanova, Diretor- Presidente da Neoenergia Elektro.

A Neoenergia Elektro segue consolidando sua posição como referência em gestão de pessoas no setor elétrico, sendo também reconhecida por sua atuação em sustentabilidade e responsabilidade social.

A trajetória de reconhecimento começou com força em 2013, quando a empresa foi eleita pela primeira vez como a Melhor Empresa para Trabalhar no País na categoria Grande Porte (mais de 1.000 colaboradores). O feito se repetiu por cinco anos consecutivos — 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 — consolidando a Neoenergia Elektro como referência nacional em gestão de pessoas e clima organizacional.

A consistência nos resultados do GPTW reflete práticas como programas de desenvolvimento, políticas de valorização interna, ações de bem-estar e iniciativas de reconhecimento que vão além do aspecto financeiro — como os programas Gentilezas que Transformam, Além da Conta e Supera.

Com quase 4 mil colaboradores em São Paulo e Mato Grosso do Sul, a Neoenergia Elektro segue iluminando não apenas cidades, mas também carreiras e histórias de vida.

Foto: Divulgação Neoenergia Elektro

Sobre a Neoenergia Elektro – A Neoenergia Elektro é uma empresa do Grupo Neoenergia e responsável pela distribuição de energia de 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,9 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).