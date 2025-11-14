Educação

Matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos EJA 2026

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que estão abertas as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ano letivo de 2026. A iniciativa é destinada a pessoas que não concluíram o ensino fundamental na idade regular e desejam retomar os estudos, abrindo novas oportunidades pessoais e profissionais.

As aulas serão ofertadas em duas unidades da rede municipal:

– E.M. Dom Sílvio Maria Dário

– E.M. Josepha de Paula Lima

As inscrições devem ser realizadas de forma prática e rápida, por meio do QR Code disponível na imagem desta publicação.

