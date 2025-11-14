Dra. Edvania Rodrigues representará o IAVE no maior congresso de Fonoaudiologia do país

A fonoaudióloga Dra. Edvania Rodrigues, representante do IAVE – Instituto da Audição, Voz e Equilíbrio, participará como moderadora no CBFa 2025 – Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, considerado o maior evento científico da área no Brasil.
A profissional será responsável pela mediação da mesa “Diagnóstico e Tratamento da VPPB: Diferenças entre Formas Típicas e Atípicas”, que reunirá especialistas de referência nacional para discutir avanços, condutas clínicas e atualizações sobre a Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB).
A sessão está marcada para 29 de novembro, das 9h às 11h, na sala Audição e Equilíbrio III, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.
O CBFa 2025 deve reunir milhares de profissionais de diversas regiões do país, promovendo atualização científica e troca de experiências sobre os principais temas da fonoaudiologia contemporânea. No ano passado, o congresso registrou quase 9 mil inscritos, reforçando sua posição como o mais importante do Brasil na área.
Para a Dra. Edvania, participar como moderadora representa “uma oportunidade de contribuir para o fortalecimento da prática clínica baseada em evidências”.