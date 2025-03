Secretaria de Educação divulga nota oficial sobre casos de MÃO-PÉ-BOCA nas escolas de Itapeva

CONFIRA NA ÍNTEGRA:

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Educação informa que foram identificados 129 casos de Síndrome Mão-Pé-Boca em 17 unidades de Educação Infantil (0 a 5 anos) no município.

Essa doença viral, comum na infância, é causada pelo vírus Coxsackie e se manifesta por febre, feridas na boca e erupções nas mãos, pés e, às vezes, em outras partes do corpo. Os sintomas mais comuns são: febre alta nos primeiros dias; pequenas bolhas ou feridas na boca, dificultando a alimentação; manchas ou bolhas nas mãos, pés e, eventualmente, nas nádegas; mal-estar, falta de apetite e irritabilidade.

Entre as medidas de prevenção e orientações estão: higienizar as mãos frequentemente com água e sabão; evitar contato próximo com crianças infectadas manter brinquedos e superfícies limpas e desinfetadas; não compartilhar copos, talheres e toalhas; reforçar a hidratação e alimentação leve para crianças doentes e procurar atendimento médico ao surgirem os sintomas.

A secretaria esclarece aos pais, que em caso de seu filho (a) apresentar sinais da doença, é essencial que ele(a) permaneça em casa até a recuperação completa, geralmente em torno de 7 a 10 dias, conforme recomendação médica. Essa medida ajuda a evitar a disseminação do vírus no ambiente escolar.

A Secretaria Municipal da Educação de Itapeva em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde segue monitorando a situação e reforça o compromisso com a saúde e segurança dos estudantes, sendo que as aulas não estão suspensas em nenhuma unidade escolar, onde a doença foi detectada.

A secretaria também explica que não se trata de surto de uma doença e é comum todos os anos, os alunos serem infectados sempre no início do outono e portanto, os profissionais da Educação recebem as orientações necessárias do Setor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.

Em caso de dúvidas, os pais dos alunos também podem entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência.