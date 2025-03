Editorial – São elas! (07/03/2025)

O mês da mulher chegou e, junto a ele, a necessidade em enaltecer mulheres inspiradoras e que fazem a diferença na vida de alguém diariamente, seja em casa, no trabalho, na igreja, com um simples gesto, um sorriso, uma palavra amiga, enfim. Mulheres inspiradoras não são somente as famosas, as tais influencers de sucesso, mas também aquela ‘tia’ da padaria da esquina de casa, a senhora que faz o café todos os dias no seu trabalho, ou aquela que convive todos os dias com você, cuida do seu lar, da sua família.

São tantas Anas, Marias, Martas, Rutes… tantas inspirações de vida, que merecem e devem ser aplaudidas não apenas no Dia Internacional da Mulher, mas também em tantos outros, simplesmente por existirem. Na edição desta semana, além dos variados temas, há também um texto dedicado a ELAS, o qual foi escrito e publicado na Revista Prime e reproduzimos aqui, com cinco mulheres fortes, guerreiras e batalhadoras, que nomeiam tantas outras neste dia especial. Parabéns, mulheres!

Ótima leitura!