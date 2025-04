Editorial – O poder do agora (04/04/2025)

É impossível mudar o passado. Ponto. O que foi feito, não há como voltar atrás. Isso é válido para tudo, absolutamente tudo. Ou seja, quando temos a “chance das nossas vidas” e a perdemos, pode ser que nunca mais tenhamos outra novamente. Em relação ao passado, só tem uma coisa que podemos fazer: usar como experiência para as escolhas do AGORA, que irão definir o futuro. “Ah, mas o futuro é incerto”. SIM! Mas nossas ações hoje, influenciam o amanhã. Então, é importante lembrar que o passado já foi, já era; o futuro ainda não existe, é uma página em branco; nós temos somente o agora para fazer agora. Que tal dedicar o seu melhor para o hoje?

Trazendo estes pensamentos para o nosso dia a dia, podemos refletir sobre a atual política municipal, que teve início em janeiro deste ano com muitos nomes novos, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Nomes que a população depositou confiança com o objetivo de ver Itapeva mudar e evoluir, já que está parada há tantos anos.

Leva-se um tempo para que a “casa fique em ordem”, uns dizem o prazo de um ano, outros que esse prazo já se esgotou. E aí, qual sua opinião? Lembrando o que refletimos acima: o passado não volta e o futuro não se sabe!

Boa leitura e um excelente final de semana!