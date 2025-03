Editorial – Obrigado, pai! (14/03/2025)

A frase “o aniversário é seu, mas o presente é nosso”, tão clichê, mas com total sentido para nós neste dia especial. Ontem, dia 13 de março, comemoramos mais um ano de vida do fundador do Ita News, Kiko Carli.

Kiko, nosso pai, ousou sonhar a vida toda e conquistou seu espaço na comunicação de Itapeva e região. Lembrado como uma referência da área, seu jeito incisivo e sempre direto o fez uma pessoa ímpar e lembrada como defensor da população. O Ita News por inúmeras vezes deu voz ao povo, especialmente em época que não havia redes sociais e a maneira de se expressar era através do jornal impresso. Suas matérias faziam com que filas se formassem nas tradicionais bancas de jornal da cidade. Quantas vezes o semanário esgotou em pouquíssimas horas…

Nesta data tão marcante para nós, deixamos o nosso muito obrigado, por todos os ensinamentos, puxões de orelha, por sua ousadia e por não nos

deixar desistir jamais.

Muita saúde e paz para o senhor. Te amamos, pai.