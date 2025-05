Editorial – Semana tensa, intensa (30/05/2025)

Nesta semana fomos surpreendidos com um incêndio registrado na Paineira Bicentenária, que é patrimônio histórico da cidade. De acordo com a nota da Prefeitura, o incêndio pode ter sido criminoso, ou seja, de forma proposital, pois servidores teriam encontrado uma garrafa de óleo e um isqueiro no local. Embora tenham feito todo um trabalho para salvar a árvore, ela está em processo de morte biológica.

Uma pena que alguém tenha feito isso com intenção e assim perguntamos: pra que?

Outro fato que chamou atenção nesta semana, entre tantos acontecimentos, foi a morte de um homem no bairro Amarela Velha, o qual foi esfaqueado por outro na região do tórax. Segundo informações, eles não eram do bairro, mas estavam por lá há alguns dias. Lamentável.

Na gestão municipal, a Secretaria de Finanças apresentou em audiência pública um saldo positivo de mais de 16 milhões no primeiro quadrimestre de 2025, que marca o início da gestão Adriana Duch.

Leia nas próximas páginas um compilado de notícias dos últimos dias e acompanhe diariamente em nosso portal www.jornalitanews.com.br

Bom final de semana!