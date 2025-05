Editorial – O carrossel não para de girar (26/05/2025)

A frase do título deste editorial vem de uma série que gosto de assistir e sempre tem sentido. Com os últimos acontecimentos em Itapeva e região, podemos refletir sobre isso também.

Anos após uma denúncia contra o prefeito da cidade vizinha Taquarivaí, ele foi afastado do cargo após decisão da justiça. Também anos depois do ocorrido, um caso de atropelamento que abalou a cidade foi a júri popular. Situações totalmente diferentes, mas que refletem o mesmo sentido: o carrossel não para de girar. Pode passar o tempo que for, o que há de acontecer, acontece.

Entretanto, o carrossel da política Itapevense que parece ter ficado parado por muitos anos no governo anterior, aparentemente “começou a girar” de janeiro para cá e, inclusive, temos a abertura de uma CEI. Não é uma crítica pelo fato de os vereadores estarem realizando seu trabalho, mas sim um ponto de vista comparado aos últimos anos.

Que essa frase sirva para sua vida também. Muitas vezes pensamos em viver só o agora, sem medir as consequências futuras. Toda ação tem uma reação. Afinal, o carrossel não para de girar…