Editorial – A dança das cadeiras (20/06/2025)

Será que começou? Nesta semana a população de Itapeva recebeu a notícia da primeira troca de secretariado da gestão Adriana Duch. Segundo o divulgado, a então secretária de Educação teria que sair do cargo por motivos pessoais. Sendo assim, a nova comandante da pasta será Geni Müzel, nome forte já conhecido nos meios políticos e que já atuou no mesmo cargo, na época em que Roberto Comeron era prefeito. A escolha da chefe do Executivo agradou muitos, mas também deixou uma interrogação para outros pelo fato de ter levantado a bandeira da “nova política” desde sua campanha, mas começa a ter ao seu lado figurinhas já engajadas no meio. Há quem diga que outros secretários poderão ser alterados nos próximos dias e os nomes surpreenderão ainda mais.

Também há quem diga que novos aliados do governo Duch são indicações de vereadores e lideranças políticas e talvez esse seja o único jeito de ela poder trabalhar sem que a Câmara “trave” seus projetos.

Alianças ou conchavos, esperamos que as trocas sejam positivas para Itapeva e que os resultados apareçam. O povo clama por mudanças, por melhorias e foi com este propósito que depositou confiança em uma líder que não era política e também demonstrou ânsia em ver Itapeva crescer.

Aguardemos os próximos capítulos…