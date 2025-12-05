Editorial – Entre anúncios e embates (05/12/2025)

A semana foi marcada por dois assuntos que movimentaram a cidade e colocaram em evidência desafios importantes da gestão pública local.

O primeiro deles envolve o Instituto Médico Legal de Itapeva. Após discussões intensas sobre o funcionamento do órgão, cuja responsabilidade é do Governo do Estado, uma reunião da Prefeitura com a Secretaria de Segurança Pública definiu uma parceria para que, no início de 2026, o IML volte a operar plenamente nas necropsias. A medida busca reduzir a demora na liberação de corpos e garantir um atendimento mais digno às famílias dos 17 municípios atendidos.

Outro tema que ganhou destaque foi a aprovação, pela Câmara Municipal, do projeto que cria 50 cargos de monitor da educação básica. A proposta prevê contratação por concurso público, com carga horária de 40 horas semanais e salário equivalente ao dos monitores da educação infantil. Segundo a Prefeitura, o custeio virá da redução de professores eventuais.

A decisão, porém, gerou reação de mães e pais de alunos, que compareceram à Câmara para expressar preocupação sobre impactos na inclusão escolar. A secretária de Educação, Geni Muzel, esteve presente no debate.

Assim, a semana vai chegando ao fim com avanços anunciados, questionamentos da comunidade e temas que seguem no centro das atenções da cidade. Seguimos De Olho…