Editorial – Palanque, despreparo e movimentação na novela política Itapevense (28/11/2025)

A semana política de Itapeva foi, mais uma vez, um retrato fiel do cenário que insiste em se repetir dentro e fora do plenário. Na Câmara Municipal, o que deveria ser espaço de debates qualificados e discussões que impactam diretamente a vida do cidadão acabou se transformando — de novo — em um palanque improvisado para alguns vereadores. Para outros, infelizmente, a tribuna expôs algo ainda mais grave: o completo despreparo.

Houve momentos da sessão que chegaram a constranger quem acompanhava. Discursos desconexos, argumentos frágeis e uma mistura evidente de nervosismo com falta de domínio sobre o que estava sendo dito. Situações que ultrapassam a política e entram no campo do vexatório. Triste para uma Casa que deveria ser referência em representatividade e responsabilidade pública.

Mas o roteiro da semana não ficou restrito à Câmara. O cenário externo também ganhou capítulos dignos de novela. Uma foto publicada pela prefeita de Itapeva ao lado dos deputados federais Maurício Neves e Simone Marquetto movimentou — e muito — os bastidores. Especialmente depois do anúncio de que Simone não disputará mais o cargo, abrindo espaço para especulações sobre um possível apoio da prefeita a Neves.

O impacto foi imediato. No PP de Itapeva, o clima é de “agitação”: insatisfação, ruídos internos e até membros cogitando deixar o partido. Parece que a fotografia caiu como uma bomba no grupo político que, até então, acreditava ter um caminho consolidado.

E assim seguimos, entre discursos equivocados, articulações de bastidores e um enredo que muda a cada semana. Resta ao cidadão acompanhar — e cobrar — porque os próximos capítulos dessa novela prometem novos movimentos, alianças e, possivelmente, novas reviravoltas…