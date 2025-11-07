Editorial – Clima eleitoral precoce X nova CEI dos gastos da gestão passada (07/11/2025)

Mesmo com as eleições ainda distantes, previstas apenas para 2028, o clima político na Câmara Municipal de Itapeva parece já estar em aquecimento. Alguns parlamentares têm dado sequência à disputa eleitoral, esquecendo que, neste momento, todos estão no mesmo barco: o de trabalhar em prol da população. A tentativa de “jogar para a torcida” desde já soa, no mínimo, como um jogo político perigoso e inoportuno.

Enquanto as atenções se voltam para as movimentações políticas, uma nova Comissão Especial de Inquérito (CEI) foi aberta para investigar os gastos do Executivo. O foco: mais de R$ 55 milhões em dispensas de licitação realizadas em 2024, último ano da gestão anterior. O detalhe é que quem terá de responder agora é a atual administração, por ser o chamado polo passivo da investigação.

Segundo membros da CEI, há indícios de que os gastos permaneceriam elevados também neste ano, o que levanta questionamentos sobre a continuidade de práticas administrativas que exigem maior transparência. Além disso, foram identificados mais de R$ 6 milhões em reconhecimentos de dívida também do ano anterior, o que amplia ainda mais o debate sobre a responsabilidade fiscal do município.

No meio desse cenário, a sensação é de que a administração pública de Itapeva tem se transformado em um verdadeiro “Kinder Ovo”: a cada dia, uma nova surpresa, nem sempre agradável, que surge para desafiar a confiança da população e testar a maturidade política de seus representantes.

Seguindo…