Editorial – Ita News de Ouro celebra destaque de empresários e profissionais de Itapeva e região (31/10/2025)

O maior evento de premiação de Itapeva e região acontece nesta quinta-feira, 31 de outubro de 2025, a partir das 19h, no Espaço de Eventos Manacá. O Ita News de Ouro reunirá empresários e profissionais de diferentes áreas que se destacaram ao longo do ano, em uma noite de gala marcada por reconhecimento, elegância e celebração.

A cerimônia contará com entrega de troféus, buffet especial, decoração temática e o tradicional tapete vermelho, que promete ser um dos momentos mais aguardados da noite. A atração musical ficará por conta da dupla Mariana e Mateus, em apresentação organizada pela Fontana Eventos.

O evento também reserva uma surpresa especial para 2026, que será anunciada ao final da cerimônia.

Entre os parceiros da edição deste ano estão o Buffet Vinicius Moraes, responsável pelo cardápio da noite; a Seven Keys, responsável pela segurança; Gilberto Som, na sonorização; e o Studio Lopes, que fará a cobertura oficial e registros fotográficos, incluindo o uso de spinner 360° e espelho mágico.

O Ita News de Ouro é uma realização que valoriza o trabalho, a dedicação e o talento de quem contribui para o desenvolvimento econômico e social da região, oferecendo uma noite inesquecível de celebração e reconhecimento.