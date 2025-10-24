Editorial – Itapeva rumo ao progresso (com ou sem torcida contrária) (24/10/2025)

Itapeva está prestes a ganhar um novo capítulo em sua história: o tão aguardado shopping da família Cofesa. A prefeita anunciou em suas redes sociais que as obras devem começar em breve, após reunião com representantes do empreendimento. Uma boa notícia, sem dúvida — afinal, não é todo dia que uma cidade conquista algo capaz de gerar tantos empregos e movimentar a economia local.

Mas, como em toda boa história itapevense, há sempre quem torça o nariz. Sim, há quem prefira enxergar nas paredes ainda não erguidas um pano de fundo político. É curioso como o desenvolvimento da cidade, para alguns, parece ser menos importante do que o calendário eleitoral.

Enquanto isso, a população comemora — e com razão. Desde a fase de construção até a inauguração, serão muitos empregos diretos e indiretos. E quando as portas se abrirem, mais de cem lojas trarão não apenas produtos, mas oportunidades.

O shopping da família Cofesa é mais do que um empreendimento: é um sinal de que Itapeva está crescendo, que há investidores acreditando no potencial da cidade. E, sejamos sinceros, isso é motivo de orgulho, não de disputa.

Então, que venham as obras, os empregos e o progresso. E que os pessimistas encontrem outro assunto para reclamar — de preferência, um que não envolva boas notícias.