Editorial – E o velho jogo político… (17/10/2025)

Itapeva viveu uma semana movimentada. E começamos bem: o domingo, 12 de outubro, foi de sorrisos largos e corações leves. A Praça de Eventos se transformou em um grande parque de alegria, com doces, lanches, brinquedos e muita animação. Voluntários e apoiadores fizeram a diferença — e como criticar algo assim? Proporcionar momentos felizes às nossas crianças é, sim, um ato de amor e cidadania. Em tempos duros, ver um sorriso sincero vale mais do que qualquer discurso bonito.

Mas, passada a festa, voltamos à rotina das reuniões, promessas e longos prazos. A tão aguardada duplicação da SP-258 voltou à pauta — e, mais uma vez, parece estar um pouco mais distante do que gostaríamos. Em audiência pública com autoridades locais, regionais e estaduais, as datas projetadas para o início e a conclusão da obra soaram, digamos, elásticas. Sonhar com uma rodovia duplicada é legítimo, mas é difícil manter o otimismo quando o tempo insiste em se alongar mais do que os próprios quilômetros da pista.

E, enquanto isso, seguimos assistindo ao jogo baixo — aquele velho hábito de transformar política em torcida. Ações boas precisam ser reconhecidas, venham de quem vier. Críticas também devem ser feitas, doam a quem doer. O problema é quando o debate perde a razão e sobra apenas o barulho.

Respeito, afinal, não é moeda de troca. É valor que vem de berço — e anda em falta em muitos discursos por aí…