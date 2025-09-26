Editorial – O retorno de uma tradição que aqueceu os corações itapevenses (26/09/2025)

Itapeva viveu, neste 20 de setembro, um momento de beleza e emoção: o retorno do tradicional desfile cívico na Avenida Acácio Piedade. Depois de anos de ausência, a cidade voltou a se reunir nas ruas para prestigiar uma tradição que faz parte da memória coletiva do povo itapevense.

O que se viu não foi apenas um desfile, mas um reencontro com a própria identidade. Crianças, jovens, famílias inteiras vibraram ao som das fanfarras, aplaudiram as alas que passaram e se emocionaram diante de cada detalhe preparado com tanto carinho. Havia no ar uma sensação de pertencimento, como se a cidade dissesse: “Estamos de volta”.

Em tempos em que tantas tradições se perdem, resgatar o desfile do 20 de setembro é mais do que celebrar uma data. É valorizar a história, reforçar laços e renovar a esperança de que dias melhores estão logo ali.

Que esse retorno seja apenas o início de um novo ciclo de valorização da cultura e da união do nosso povo. Porque, como ficou claro neste dia, o coração de Itapeva pulsa ainda mais forte quando bate em conjunto.