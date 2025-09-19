Editorial – Itapeva, Itapevinha… (19/09/2025)

A semana foi marcada por acontecimentos que merecem nossa atenção e reflexão. As queimadas que tomaram conta de alguns pontos da cidade trouxeram preocupação à população, não apenas pelos riscos de incêndio, mas também pelos prejuízos à saúde. É urgente que a comunidade e o poder público somem esforços para enfrentar esse problema, que afeta o bem-estar de todos.

Outro destaque é o início das obras para solucionar o conhecido “buraco” da Avenida Paulina de Moraes, em frente ao Posto Zanforlin. A expectativa é que, desta vez, o trabalho seja definitivo e resolva de vez uma situação que há anos incomoda moradores e motoristas. Trata-se de uma intervenção necessária para garantir mais segurança e mobilidade urbana. Fique atento às rotas alternativas para desviar do local.

Na esfera política, vereadores estiveram reunidos com a prefeita. Esse gesto é um sinal positivo de que, quando há união entre os poderes, quem realmente ganha é a população de Itapeva. O município precisa de cooperação e de políticas voltadas ao interesse coletivo.

E, coroando a semana, celebramos os 256 anos da nossa amada Itapeva. Uma cidade que carrega uma rica história, mas que também olha para o futuro, em constante crescimento e desenvolvimento. Que possamos continuar vendo Itapeva florescer, tornando-se cada vez mais um lar digno para nossos filhos, netos e bisnetos.

Parabéns Itapeva!