Editorial – O retorno do desfile (05/09/2025)

Um passarinho verde trouxe uma boa notícia: o tradicional desfile de 20 de setembro está de volta em Itapeva. A celebração, que marca o aniversário do município, sempre foi um dos momentos mais aguardados pela população. Quem viveu os desfiles na Avenida Acácio Piedade guarda lembranças afetivas de quando o espaço se tornava um grande ponto de encontro entre famílias, amigos e a comunidade em geral, lotando a avenida com alegria e entusiasmo.

A retomada desta tradição faz parte de um movimento maior da atual gestão, que vem atendendo a antigos pedidos da população. Um exemplo claro foi o retorno dos quiosques e bancas em praças, medidas que, embora pareçam simples, resgatam o espírito de convivência e dão vida à cidade. São iniciativas que, pouco a pouco, devolvem a Itapeva a atmosfera de pertencimento e de acolhimento que tanto caracterizam a nossa gente.

Mais do que um desfile, o dia 20 de setembro representa identidade, memória e orgulho. A expectativa é grande para a festa deste ano, que promete reviver emoções e reforçar o sentimento de união. Aos poucos, podemos ver Itapeva voltar a sorrir.