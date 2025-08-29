Editorial – Bons tempos (29/08/2025)

Uma boa notícia encheu de alegria o coração dos itapevenses nesta semana: as tradicionais bancas de jornais e revistas, assim como os quiosques das praças, estão de volta!

Foi um retorno muito esperado pela população, que nunca deixou de pedir pela permanência desses espaços afetivos. Quando foram retirados pela gestão anterior, muitos sentiram como se um pedaço da história da cidade tivesse sido arrancado. A cena da tradicional Banca do Rubinho sendo levada por um guincho ficou marcada na memória coletiva, trazendo indignação e também emoção.

Afinal, quem não tem uma lembrança especial ligada a esses pontos? Seja o lanche saboreado no quiosque durante um passeio em família, ou a ansiedade de correr até a banca para garantir o jornal impresso — que, por muitos anos, foi a principal fonte de informação da cidade. Lembramos bem das filas que se formavam em frente às bancas nas manhãs de sexta-feira, cada exemplar carregando histórias, novidades e a sensação única de estar conectado ao mundo.

Agora, essa tradição que parecia perdida renasce para Itapeva. E você, qual é a memória que mais te emociona quando pensa nas bancas e quiosques da nossa cidade?

A iniciativa do governo Duch em resgatar essa parte da história Itapevense é um ponto positivo, comemorado pela comunidade. Essa é uma das ações que comentamos em semanas anteriores, que podem ser “vistas com os próprios olhos”, as quais dão uma injeção de ânimo e esperanças por dias melhores e mais felizes para a nossa cidade…