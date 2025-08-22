Editorial – Um por todos e… Todos por um? (22/08/2025)

As eleições acabaram. 2028 está longe ainda. Está na hora de viver o hoje!

Há quem diga que os “rivais” de eleições não podem trabalhar em coletivo visando o bem da comunidade, já que foram contrários no período eleitoral. Oi? Gente! Tal pensamento ultrapassado é, literalmente, um retrocesso para a cidade. Vamos trazer esse fato para a nossa realidade e os dias atuais. Se a prefeita Adriana Duch não tiver bom relacionamento com os vereadores, como irá governar? Afinal, muitos projetos precisam da aprovação da Câmara para acontecer. Executivo e Legislativo precisam caminhar em paralelo, senão o município “trava”.

“Ah, mas nas eleições não era assim”. “Ah, mas não tem como estarem próximos”. Eleição acabou, pessoal. Tanto a prefeita quanto os 15 vereadores foram eleitos de forma legítima, por voto popular. Eles irão ocupar suas cadeiras pelos próximos três anos e meio ainda representando Itapeva.

Ou torcemos para que o melhor aconteça para nossa cidade, ou ficamos de fora olhando o barco “afundar”. Mas como sempre reforçamos, lembre-se: você também está neste barco.