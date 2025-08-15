Editorial – Joga pra torcida! (15/08/2025)

A tática de “jogar para a torcida” faz parte de muitos grupos politiqueiros, que tentam de alguma forma desestabilizar os contrários com artimanhas que podem “ganhar” a confiança do povo.

Jogar para a torcida deixa no ar algo que chama a atenção para que o espectador tire suas próprias conclusões, sem saber se, de fato, é fato ou fake.

A artimanha se torna um tanto quanto mais ardilosa quando usada por gestores públicos, na ânsia de sujar a imagem de outros.

Tática venenosa? Talvez. Manobra sorrateira? Talvez. O que não podemos negar é que muitas vezes (muitas) o feito dá certo. Cabe ao cidadão decidir se ir para o jogo desta maneira é legal ou não.

Aí entram os princípios.

Ah, os princípios… Se parar para pensar, tem pessoas que não se lembram do que se trata isso…