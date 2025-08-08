Editorial – Mar calmo nunca fez bom marinheiro (08/08/2025)

O famoso ditado parece não ficar ultrapassado, não é mesmo? Quanto mais tribulações aparecem no caminho, mais fortes vamos ficando para enfrentar o que ainda está por vir. Mesmo que pareça impossível, vamos conseguindo um dia por vez.

Pensando na realidade em que vivemos, será que nossa querida Itapeva está navegando em águas tranquilas? Calmaria é sinal de que as coisas estão caminhando? Se sim ou se não, parece que as coisas se aquietaram [um pouco] no meio político, principalmente entre o Executivo e o Legislativo Itapevense.

Algumas demandas estão sendo possíveis graças aos esforços e união dos dois poderes, como é o caso do novo contrato firmado com a Adesai para a zona azul do município pelos próximos cinco anos. Tal medida beneficia muitos jovens que trabalham na instituição e vivem com essa renda, os quais têm a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.

Dois pontos importantes nesta questão. Primeiro: quando as forças se unem, boas coisas acontecem. Por que navegar contra, então? E segundo: a corrupção começa com a gente, ou seja, parar na vaga de estacionamento sem folhinha ‘rapidinho’ não é bacana. Ainda pior quando você usa vagas especiais. Se cobre, para depois cobrar o outro.