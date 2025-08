Editorial – Situações começam a clarear (01/08/2025)

É natural que a gente viabilize algo quando conseguimos visualizar tal feito. Ou seja, se eu não vejo, não está acontecendo. O pensamento é comum, mas não é tão correto assim. Muitas situações acontecem distantes dos nossos olhos, mas nem por isso estão paradas.

Este é o caso do novo contrato firmado com a Santa Casa de Itapeva. Uma questão administrativa que nós, enquanto munícipes, não vemos. E agora, quando anunciado que deu certo, ficamos sabendo da notícia.

Quantas outras pautas internas podem estar sendo feitas na Prefeitura e na Câmara, que a comunidade ainda não sabe? O que queremos dizer é que os trabalhos internos acontecem diariamente em ambos os poderes, então muitas vezes a cobrança excessiva por apresentar resultados acaba se tornando um tanto quanto exagerada.

Sim, gestores são pagos com dinheiro do contribuinte, com dinheiro público, todo mundo sabe disso e gosta de frisar quando pode. Por isso o povo tem o direito de cobrar sim, mas com sabedoria para entender que as demandas da cidade estão seguindo mesmo fora do alcance dos seus olhos.

Sendo assim, desejamos força e trabalho aos gestores de Itapeva, tanto da Casa de Leis, como do Executivo. Trabalhem muito. O povo merece. O Itapevense quer voltar a ter orgulho da nossa terrinha. Seguimos com fé… e sempre DE OLHO em tudo.