Editorial – O barco é nosso (25/07/2025)

Torcer para que alguém “caia” não parece uma boa opção quando você está navegando no mesmo barco.

Nesta semana, no cenário político Itapevense, a chefe do Executivo Adriana Duch exonerou a secretária de Saúde Valéria Machado, após uma Lei aprovada pela Câmara de Itapeva sobre nepotismo. Como Valéria é prima da prefeita, a decisão foi acatada e quem assumiu seu lugar foi a servidora Karen Grube, que já foi secretária na época da pandemia.

Alguns questionamentos podem ser pertinentes neste momento: por que a Lei não foi criada no governo anterior, onde um secretário era primo e o outro irmão do ex-prefeito? Fizeram cláusula com efeito retroativo justamente para que Valeria fosse retirada? A Lei vem de encontro aos anseios do povo ou teve questão pessoal para atingir a prefeita e sua equipe de governo?

Uma última pergunta, mas não menos importante: qual será o próximo passo da Casa de Leis?

Bom, o que importa é refletir sobre o que, de fato, é em prol do povo. Se de um lado vemos cobrança enfática por ações do Executivo, há também necessidade de olhar atentamente os trabalhos do Legislativo, que deve atuar em benefício do munícipe. Afinal, estamos todos no mesmo barco…