Editorial – O tabuleiro (18/07/2025)

Em um jogo de xadrez, as peças principais Dama e Rei são defendidas pelas demais com afinco, até que não seja mais possível criar barreiras e o famoso “xeque-mate” surja na partida. Um jogo de concentração, que precisa também de técnica e um tiquinho de sorte.

Assim como no xadrez, na vida as amizades nos blindam de muitas situações, seja na vida pessoal, amorosa, profissional, enfim. São os “aliados” que escolhemos para caminhar ao nosso lado que fazem a diferença. Neste mundo redondo que vivemos, que gira a todo tempo, será possível caminhar sozinho mesmo? Ou talvez, em algum momento, um precise do outro? Ou ainda a dúvida:

quem posso ter ao meu lado? Em meio a tantas dúvidas, uma jogada errada pode estragar o nosso jogo ou o movimento de peças certeiro pode nos levar ao final da partida em vantagem.

O ditado “uma mão lava a outra” tem sentido quando nos deparamos diante de embates dos quais não gostaríamos de estar, por exemplo.

A bem da verdade é que sozinho caminhamos, mas com um time e pessoas de bem ao lado, nós vamos muito mais longe.

Ah… e não estamos falando de xadrez.