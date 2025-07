Editorial – Política não é para qualquer um (11/07/2025)

Engana-se quem acha que entrar para a política é fácil…ou que é para qualquer um. É comum vermos, principalmente nas redes sociais, comentários como “se eu estivesse lá faria tal coisa”, ou ainda cobrando assiduamente por feitos a curto prazo, mas que precisam de médio a longo prazo.

Política não é tão simples assim. Administrar uma cidade, por exemplo, não é como uma empresa que você chega, dá as ordens, faz, desfaz, paga, muda. Engana-se quem pensa que é desta forma. Na verdade, é totalmente o contrário. Não tem como fazer algo sozinho. Qualquer trâmite tem burocracia e uma série de etapas a serem cumpridas antes de chegar ao objetivo.

É fácil dizer “eu faria diferente” quando não se tem a mínima ideia de como funciona o sistema. Mais intrigante é quando sabe como funciona e mesmo assim diz que é fácil. Seu nome vira alvo rapidamente.

E vem um combo com os cargos públicos: a cobrança da população que “paga” por seus salários. Paga está entre aspas sim, pois tal frase faz parte do efeito manada do mundo virtual, onde alguém fala algo e os demais seguem replicando. Muitos que dizem “eu pago seu salário” com tanta ênfase, talvez nem saibam explicar o porquê, mas seguem o fluxo.

Seja na esfera municipal, estadual ou federal, estar no mundo político não é para qualquer um. É preciso ter um estômago forte para aguentar certas situações, sorrir e acenar para pessoas intragáveis em lugares onde se sente deslocado.

É, caros leitores, engana-se quem acha que é fácil estar em um cargo público apenas pelo salário… ou não?!