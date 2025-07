Editorial – Diga ao povo que “eu fico” (04/07/2025)

Já falamos há algumas semanas neste semanário que está difícil a prefeita Adriana Duch governar. Mesmo após seis meses do início do seu mandato, parece que muitos ainda não querem deixar que ela realize seus projetos. E o que podemos ver também é que muitas situações que já ocorriam no passado, agora parecem ter ênfase maior, como é o caso da nomeação de secretários. Por que só agora? Fato é que política não se faz sozinho, não se governa sem estreitar relacionamentos. E, aparentemente, a chefe do Executivo itapevense já entendeu isso, ou ainda terá que entender, para que consiga seguir em frente sem tantos entraves no caminho. Afinal, a maior parte dos vereadores, quase que em sua totalidade, não se elegeu sendo base da prefeita. E aí fica o questionamento, ela mostra sua força se elegendo sem tantos aliados políticos ou com o tempo isso se torna prejudicial justamente por não ter alianças?

Bom, a frase “Diga ao povo que fico” é uma referência ao Dia do Fico, quando Dom Pedro I declarou que iria permanecer no Brasil, contrariando as ordens de Portugal. Seguindo a referência de Dom Pedro, parece que a prefeita quer ficar… e os demais, vão colaborar?

