Editorial – 4º Poder (27/06/2025)

Em determinado dia, estávamos presentes em um evento e um amigo/cliente usou na sua fala os dizeres do sábio profeta Salomão “a soberba precede a queda”. E isso nos fez refletir sobre diversas áreas da vida, em especial no quesito profissional. Se pararmos para analisar em uma retrospectiva, podemos mentalizar pessoas que se deixaram “levar” pelo poder, não é mesmo? Imagino que você pensou em alguém neste momento. Fato é que o poder é afrodisíaco, saboroso, sedutor. E quanto mais o tem, mais o quer. Os antigos já diziam “dê poder para conhecer de verdade alguém”.

Então como imprensa, temos a ciência de que há um poder investido em nós. Nosso trabalho não é apenas informar, mas também esclarecer fatos à população, de uma forma geral. Na Constituição, os três poderes são Executivo, Legislativo e Judiciário. Provavelmente você já ouviu falar que a imprensa é o 4° poder. É a voz do povo. E em alguns momentos, o temor de muitos.

Essa força que o jornalismo (o verdadeiro) possui, não pode ser deixada de lado, como escanteio. É por isso que estamos aqui: seguindo o propósito iniciado lá em 2002 na fundação do Ita News: compromisso com a verdade e responsabilidade com a população, o que nos concedeu gentilmente a credibilidade conquistada em 23 anos.

Vamos em frente!