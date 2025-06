Editorial – E agora, quem poderá me defender? (13/06/2025)

A marcante frase do seriado Chapolin Colorado nunca perde o sentido, não é mesmo? Ela cabe inclusive para a realidade da nossa cidade, no momento em que se encontra. Afinal, parece que o cerco está um tanto quanto fechado para a prefeita Adriana Duch, que a cada dia vê seus opositores tentando manchar sua imagem e/ou uma maneira de tirá-la do cargo.

Vemos coisas que pareciam “normais” na gestão anterior sendo colocadas em questionamento, como o fato do nepotismo nas nomeações, que virou projeto de lei e foi aprovado pela Câmara. Cabe lembrar que já vimos irmão, primo e outros nomeados, os quais passaram batido? Pois então…

Perseguição política ou não, o que sabemos é que não está nada fácil para a chefe do Executivo Itapevense…

Boa leitura! As próximas páginas estão repletas de notícias de Itapeva e região.