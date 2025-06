Editorial – Haja tempo… e saco (06/06/2025)

Se na gestão anterior, pouco viam a cara do prefeito, agora estão vendo bastante a prefeita Adriana Duch, já que a mesma aparece justificando cada passo da sua gestão. Aparentemente, não por vontade própria, até porque isso toma tempo no dia a dia, mas para esclarecer fatos que são apontados em sua gestão. Haja paciência para explicar sobre alguns assuntos, viu…

Interessante pensar que até hoje ninguém sabe porque algumas medidas foram tomadas pela gestão Tassinari e mesmo com questionamentos, pressão popular e de alguns (poucos) vereadores, o silêncio reinava. Mas agora, ainda com explicações e a disposição de Duch para falar de suas ações, as pedradas continuam chegando com intensidade… Dois pesos, duas moedas… (?)

Boa leitura para você. As próximas páginas estão recheadas de notícias de Itapeva e região.