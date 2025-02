É AMANHÃ! Feira de Adoção Animal acontece neste sábado (15)

A Secretaria de Meio Ambiente, o Centro de Proteção Animal-C.P.A e em parceria com o Pet Shop Bichos e Cia, realiza a Feira de Adoção Animal, neste sábado (15), em frente ao Pet Shop (ao lado do cinema), das 9h às 12h.

Para fazer uma adoção responsável é recomendado levar documentação pessoal e comprovante de residência.

Para mais informações entre em contato no WhatsApp: 15 99827-6159.

Os animais estarão castrados, microchipados, vacinados e vermifugados. E no caso de adoção de filhotes, estará disponível a requisição de castração, visando este procedimento ao atingir 6 meses de idade.

De acordo com informações do CPA, por meio do microchip, é possível localizar o tutor e seu bichinho de estimação, permitindo executar a posse responsável conforme determina a Lei Municipal nº 4.814/2023, que disciplina as disposições gerais sobre a guarda responsável de animais domésticos, nas espécies cães e gatos, no município de Itapeva.