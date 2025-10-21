Tragédia em Itapetininga: Homem entra em clínica, mata duas pessoas baleadas e ateia fogo no imóvel

Um homem entrou em uma clínica no Centro de Itapetininga (SP), matou duas pessoas baleadas e, em seguida, ateou fogo no imóvel, nesta segunda-feira (20). Uma terceira pessoa também foi atingida por disparos e socorrida.

Segundo a polícia, uma câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito chega sozinho, armado e faz disparos contra as vítimas. De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas foram atingidas na cabeça. Uma delas também estava com um corte no pescoço.

Além disso, conforme o registro, o criminoso utilizou álcool em gel, que estava na própria clínica, para atear fogo no cômodo onde estavam duas das três vítimas.

Nada foi levado do estabelecimento. Não há informação sobre o estado de saúde da pessoa socorrida. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso será investigado como homicídio e tentativa de homicídio. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

