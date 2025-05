Sonho de anos! Duplicação da SP-258 será realidade a partir de 2026

Trecho urbano de Itapeva foi finalizado e entregue oficialmente com a visita do governador.

A tão esperada duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), que liga Capão Bonito a Itararé, passando por municípios como Buri, Taquarivaí, Itapeva e Itaberá, finalmente vai sair do papel. Neste mês de maio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou o início das obras de remodelação do Trevo de Buri ainda este ano, além da duplicação de toda a rodovia, com um investimento de R$ 1,6 bilhão.

Essa grande conquista é resultado do trabalho incansável do deputado estadual Ricardo Madalena, presidente da Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O parlamentar tem atuado com firmeza pela realização da obra, com destaque especial para o Trevo de Buri, devido ao intenso fluxo de veículos e aos riscos que os usuários enfrentam diariamente no local.

O alerta no Trevo de Buri

A mobilização começou com uma fiscalização feita pelo deputado no Trevo de Buri, conhecido como “Trevo da Morte” pela quantidade de acidentes registrados ali. Os números são alarmantes: entre outubro de 2021 e outubro de 2024, foram 882 acidentes, com 329 pessoas feridas levemente, 81 gravemente e 41 mortes.

Essa situação preocupante tornou a duplicação uma prioridade para Ricardo Madalena e toda a região.

A união por meio da Frente Parlamentar

Em novembro de 2024, foi lançada oficialmente a Frente Parlamentar pela Duplicação da SP-258, durante uma reunião na Câmara de Itapeva. O encontro reuniu prefeitos, vereadores, lideranças de segurança e representantes do governo, reforçando o compromisso com essa importante obra.

Com essa união, foi encaminhado um ofício ao secretário de Investimentos e Parcerias, Rafael Benini, que autorizou a elaboração do projeto executivo. A engenheira Andressa, da ARTESP, garantiu que o projeto será finalizado em até 12 meses, com esforços para antecipar esse prazo.

Vistoria técnica em Itapeva

No avanço dos trabalhos, o deputado voltou à região para uma vistoria técnica no trecho de Itapeva. Estavam presentes a prefeita Coronel Adriana Duch, o secretário de Obras Diego Carvalho, representantes da ARTESP e da CCR SPVias, além de outras autoridades locais.

Durante a visita, foram identificados pontos críticos da rodovia e reforçada a urgência da duplicação. O deputado ainda participou ao vivo do podcast “Itapeva Alerta”, onde reafirmou seu compromisso com a segurança no trânsito e o desenvolvimento da região.

O que vem por aí: cronograma da obra

O governador Tarcísio de Freitas confirmou que as obras serão divididas em três fases:

* 1ª fase, em 2026: Capão Bonito até o Trevo de Buri;

* 2ª fase, em 2027: Trevo de Buri até Itapeva;

* 3ª fase, entre 2028 e 2029: Itapeva até Itararé.

Os projetos já estão autorizados, e o projeto executivo está em andamento, com previsão de início das obras em 2026.

O governador destacou:

“São R$ 1,6 bilhão para entregar a duplicação completa da SP-258. Quem viajar entre Capão Bonito, Buri, Itapeva e Itararé poderá trafegar por uma rodovia totalmente duplicada.”

Fiscalização e compromisso contínuo

Para o deputado Ricardo Madalena, essa é uma vitória importante para toda a região:

“É uma conquista fruto da união de forças e da nossa atuação como presidente da Comissão de Transportes. Seguiremos atentos e fiscalizando cada etapa para garantir que tudo aconteça conforme o que foi anunciado pelo governador.”

Mais que uma obra de infraestrutura, a duplicação da SP-258 significa salvar vidas, melhorar o trânsito e impulsionar o desenvolvimento do Sudoeste Paulista.