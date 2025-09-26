Câmara reforça apelo pela duplicação na SP-258 após acidente que vitimou João Dias

A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Desenvolvimento Urbano apresentou, nesta quarta-feira (24), uma Moção de Apelo ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ao presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, e ao secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab. O pedido, iniciado pelo vice-prefeito Generci Neves, solicita que sejam envidados esforços junto à concessionária CCR SPVias para revisão urgente do projeto de duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) no trecho urbano de Itapeva, na altura do km 280.

De acordo com o documento, a obra apresenta graves falhas de execução, sendo a principal delas a junção repentina de faixas logo após uma curva acentuada, em área sem visibilidade adequada e com sinalização insuficiente. A situação representa risco iminente de novos acidentes.

A moção cita como exemplo o acidente ocorrido em 21 de setembro de 2025, que resultou na morte de João Jacinto Dias de Almeida, de 55 anos, cidadão itapevense querido, conhecido nas redes sociais por compartilhar sua rotina no campo. O texto enfatiza que a tragédia poderia ter sido evitada caso o trecho tivesse recebido melhor planejamento e sinalização.

A duplicação da SP-258 em Itapeva começou em agosto de 2022, contemplando aproximadamente 5 km de novas pistas, 3,5 km de vias marginais e 5,5 km de calçadas, com investimento de R$ 273 milhões. Apesar da grandiosidade do projeto, o trecho recém-inaugurado apresenta falhas que já resultaram em uma fatalidade.

“É uma questão de tempo até que novas vidas sejam ceifadas, caso as correções necessárias não sejam feitas com urgência”, destaca o documento.

Dessa forma, a Câmara reforça que a adequação da rodovia no km 280 é fundamental para garantir a segurança da população de Itapeva e região. A moção também presta homenagem a João Jacinto, cuja memória se soma ao clamor por providências imediatas.

A moção na íntegra pode ser acessada pelo link:

https://www.camaraitapeva.sp.gov.br/site/atividade-legislativa/propositura/detalhamento/214829-mocao-56-2025/?ano%5B%5D=2025&numero=&autoria=&ementa=&conteudo=&entrada_data_inicial=&entrada_data_final=